Zelenskiy, Ukrayna Kamu Yayın Şirketi Suspilne Ukrayna'ya verdiği röportajda, Ukrayna-ABD ilişkilerini değerlendirdi.

Almanya ile Rusya görüşmesinde 'savaşı durdurun Ukrayna'dan çekilin' çağrısı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik yöntemleri ele almak için Trump ile daha önce görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, "O (Trump) bizim dayandığımız temeli duydu. Ben tutumumuza karşı hiçbir şey duymadım kendisinden." ifadesini kullandı.

Savaşın adil bir şekilde sonlandırılmasının Ukrayna için önemli olduğunu belirten Zelenskiy, Trump ve ekibinin yaklaşımıyla savaşın daha hızlı sonlandırılabileceği değerlendirmesinde bulundu. Zelenskiy, şunları kaydetti: