Zelenskiy, Ukrayna Kamu Yayın Şirketi Suspilne Ukrayna'ya verdiği röportajda, Ukrayna-ABD ilişkilerini değerlendirdi.
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Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik yöntemleri ele almak için Trump ile daha önce görüştüğünü hatırlatan Zelenskiy, "O (Trump) bizim dayandığımız temeli duydu. Ben tutumumuza karşı hiçbir şey duymadım kendisinden." ifadesini kullandı. "SAVAŞ BİTECEK AMA BELLİ BİR TARİH YOK"
Savaşın adil bir şekilde sonlandırılmasının Ukrayna için önemli olduğunu belirten Zelenskiy, Trump ve ekibinin yaklaşımıyla savaşın daha hızlı sonlandırılabileceği değerlendirmesinde bulundu. Zelenskiy, şunları kaydetti:
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"Savaş bitecek ama belli bir tarih yok. Beyaz Saray'ı yönetecek yeni ekibin politikalarıyla savaş daha çabuk bitecek. Bu, onların yaklaşımı, toplumlarına verdikleri sözdür ve onlar için de çok önemlidir."