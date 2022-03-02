2 Mart 2022 Çarşamba 08:20 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 08:20

Rusya-Ukrayna savaşının altıncı gününde kan dökülmeye devam ediyor, masum siviller ölüyor. Kiev Yönetimi, Rus güçlerinin saldırılarına direnirken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy dünyaya mesajlar vermeye devam ediyor.

CNN International'a Kiev'deki bir sığınaktan röportaj veren Zelenskiy, "Durum çok ciddi, bir filmin içinde değilim" dedi. Zelenskiy, "Simgesel olan ben değilim. Ukrayna'nın simgesel olduğunu düşünüyorum. Ukrayna Avrupa'nın kalbidir ve şimdilerde inanıyorum ki Avrupa, Ukrayna'yı dünya için özel bir şey olarak görüyor. Bu nedenle dünya bu özel şeyi kaybedemez" ifadelerini kullandı.

Barış görüşmelerine ilişkin konuşan Zelenskiy, "Duruma ilişkin konuşmaya başlama kararı aldılar. Gerçekten ben de istiyordum ve onları teşvik ettim, yapmalısınız, her şeyden önce herkes savaşmayı durdurmak ve beş, altı gün öncesindeki noktaya dönmek zorunda. Yapabileceğiniz temel şeyler olduğunu düşünüyorum ve bu çok önemli bir nokta. Bunları yaparsanız ve taraflar hazırsa, bu demektir ki barışa hazırlar. Eğer hazır değilseniz, bu zamanı boşa harcıyorsunuz demektir" dedi.

CNN muhabiri Matthew Chance'in "Zamanınızı boşa harcadığınızı ya da onların hazır olduğunu düşünüyor musunuz" sorusuna ise Zelenskiy, "Göreceğiz" yanıtını verdi.

UKRAYNA İŞGAL EDİLİRSE...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda bunun Avrupa için büyük bir tehdit olacağını savunan Zelenskiy, "Batılı hükümetler Ukrayna'ya yardım ederek aslında kendilerini savunmalı. Çünkü Rus işgalciler kazanırsa, Rus işgali tehdidiyle karşılaşacak ve tek başlarına bununla başa çıkmak zorunda kalacaklar" ifadelerini kullandı.

BATI YAPTIRIMDA GEÇ KALDI

Batılı ülkelerin Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda geç kaldığını ifade eden Zelenskiy, "Batı, ciddi bir yaptırım paketi uygulasaydı, büyük ihtimalle Rus ordusunun Ukrayna'yı işgali olmayacaktı" ifadelerini kullandı.