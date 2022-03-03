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Dünya

Zelenskiy: Şu an uçaksız bir şey yapamıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 'Bize uçaklar lazım. Şu an uçaksız bir şey yapamıyoruz' dedi.

3 Mart 2022 Perşembe 18:08 - Güncelleme: 3 Mart 2022 Perşembe 19:12
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rus annelere seslendi: "Anneler lütfen gelin çocuklarınızı alın. Gencecik insanların yeri morglar olmamalı."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in açıklamalarından bazı satırbaşları:

"Rus ordusu 5 kat kuvvetli. Buraya bizi öldürmeye geldiler"

"Dünya şunu bilmeli, mesele liderler değil. Ukrayna'nın güvenlik taahhütlerine ihtiyacı var. Eğer AB ya da NATO, güçlü bir birlik olarak karşı durmazsanız aynı noktada olduğumuzu düşünemeyiz. Değerlerin birleştirilmesi çok önemli."

"Bu birliği korumak istiyorlarsa, NATO'da daha önce söyledim, eğer ittifaklarını savunmak istiyorlarsa, eğer burada yaptırımlarla kazanmak istiyorlarsa beklememeliler. Ben savaşa gidin demiyorum ancak bu ittifakların gücü savaşı engeller."

"Ukrayna'ya verilen destek için teşekkür ediyorum ama çok geç. Bunu önceden yapabilseydik çocuklar ölmezdi. Dünya kendi gücünü göstermeliydi"

"Hava sahasının tamamen kapatılmasını istiyorum çünkü sadece Rusya'dan değil Belarus'tan da füzeler atılıyor, İskender füzesi atılıyor"

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