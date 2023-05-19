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Dünya

Zelenskiy, Suudi Arabistan'da olduğunu duyurdu

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Suudi Arabistan'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini açıkladı.

AA19 Mayıs 2023 Cuma 15:25 - Güncelleme:
Zelenskiy, Suudi Arabistan'da olduğunu duyurdu
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Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İkili ilişkileri ve Ukrayna'nın Arap dünyasıyla bağlarını geliştirmek için Suudi Arabistan Krallığı'na ilk ziyaretime başlıyorum." ifadesini kullandı.

Volodimir Zelenskiy, ziyaretinde, Kırım'da ve geçici olarak işgal altındaki bölgelerdeki siyasi tutsaklar, Ukraynalıların ülkeye dönüşü, 10 maddelik barış formülü ve enerji işbirliği gibi konuları gündeme getireceğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın tüm bunlarda kilit rol oynadığını belirten Zelenskiy, ilişkilerini bir üst seviyeye taşımaya hazır olduklarını vurguladı.

Zelenskiy, 32. Arap Birliği Liderler Zirvesi'nde de bir konuşma yapacağını aktarırken başta Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman olmak üzere diğer liderler de ikili temaslarda bulunacağını bildirdi.

Bir diğer önceliğin de Ukrayna'daki Müslüman toplumunun korunması olduğunu dile getiren Zelenskiy, "Rus işgalinden ilk zarar gören Kırım'dı ve işgal altındaki Kırım'da baskıya uğrayanların çoğu Müslüman." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan ziyaretinde Zelenskiy'e, Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna Parlamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu da eşlik ediyor.

Zelenskiy'nin 10 maddelik barış formülü, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanmasını, Rus askerlerinin tamamen Ukrayna topraklarından çekilmesini ve Ukrayna'nın sınırlarının yeniden tesisini ihtiva ediyor.

Geçen hafta İtalya, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye peş peşe düzenlediği ziyaretlerin ardından tüm görüşmelerinde Ukrayna'nın "barış formülünün" tartışıldığını aktaran Zelenskiy, "Şimdi ortaklar arasında barış formülümüzü takip etme konusunda daha fazla istek var." demişti.

Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması konusunda Çin'in de girişimleri bulunuyor.

Çin'in Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, Rus ve Ukraynalı yetkililer dışında Polonya, Fransa ve Almanya gibi ülkelerle de muhtemel barış için görüşmeler yürütüyor.

  • Volodimir Zelenskiy
  • Arap Birliği Liderler Zirvesi
  • Ukrayna

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