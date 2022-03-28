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Dünya

Zelenskiy: ''Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var''

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İstanbul'da yapılacak müzakerelere ilişkin, 'Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var.' dedi.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 06:51 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 06:52
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Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Ukrayna ile Rusya müzakere heyetleri arasında Türkiye'de yapılacak görüşmelere değindi.

Müzakerelerde önceliklerinin bilindiğini vurgulayan Zelenskiy, "Önümüzde yeni bir müzakere turu var, çünkü biz barış arıyoruz. Bana söylenene göre, Türkiye'de yüz yüze görüşme için bir fırsat ve ihtiyaç var. Bu fena değil. Sonucu görelim." dedi.

Zelenskiy, ülkesinde hayatın normale dönmesini hedeflediklerini belirterek, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünün tartışılmaz olduğunu ve etkin güvenlik garantilerinin devleti için zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

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