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Dünya

Zelenskiy: ''Türkiye'ye güvenliğimizin garantörü olmaya hazır olduğu için minnettarım''

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinin güvenliğinin garantörü olmaya hazır olması nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

AA1 Nisan 2022 Cuma 02:02 - Güncelleme: 1 Nisan 2022 Cuma 02:03
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Zelenskiy, Telegram kanalından paylaştığı görüntüde, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaş konusunda açıklamalarda bulundu.

Savaşın 36. gününde devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Düşmanın düşündüğünden kat kat daha fazla dayandık. Onlar, savaşın sadece 3 veya 5 gün süreceğini ve bu sürenin ülkemizi ele geçirmek için yeterli olduğunu düşündü. Ancak biz dayanıyoruz ve savaşmaya devam edeceğiz." dedi.

Zelenskiy, savaşın Ukrayna'nın geleceği için bir mücadele olduğunu vurgulayarak, "İşgalciler, Kiev'in kuzeyinde Sumi bölgesinde Çernigiv yönünde kovulmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Rus askeri birliklerinin ülkenin başka yerlerinde konuşlanmaya çalıştığını belirten Zelenskiy, ileride çatışmaların yaşanacağını söyledi.

Rusya'nın işgal ettiği Herson bölgesinde kendi varlığını güçlendirmek için yapılar oluşturmaya çalıştığını belirten Zelenskiy, "Elbette, bu boş bir çabadır. Onlar orada, ne kadar çok hareketli olursa, o kadar Rusya ve Rus halkının kayıpları ciddi olacak." şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüştüklerini ve Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul'da yaptıkları müzakere toplantısını ele aldıklarını belirten Zelenskiy, "Türkiye'ye Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır olduğu için minnettarız." ifadelerini kullandı.

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