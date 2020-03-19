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Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy : Virüsten korunmak için babaanne yöntemlerinizi bir kenara bırakın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından korona virüsüne ilişkin yaptığı açıklamalarda vatandaşlarına, 'Babaannelerinizden duyduğunuz yöntemleri bir kenara bırakın' ifadelerini kullandı.

IHA19 Mart 2020 Perşembe 14:17 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 14:19
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından korona virüsüne yönelik alınması gereken önlemleri içeren bir açıklama ile halka seslendi. Zelenskiy konuşmasında, “57 özel uçak seferiyle 12 bine yakın vatandaşımızı diğer ülkelerden tahliye edeceğiz. Temizliğe lütfen dikkat edelim. Ellerimizi yıkarken 30 saniye boyunca alkol içerikli temizlik ürünleriyle yıkamaya özen gösterelim. Kapı kolları, telefonlar, bilgisayarlar gibi sık kullandığınız eşyalarınızı düzenli olarak siliniz. Daha önce uyguladığınız ve babaannelerinizden duyduğunuz yöntemleri bir kenara bırakın. Et, balık, yumurta gibi gıdaları çiğ tüketmeyin. Buluşmalarda el sıkışmaları ve öpüşmeleri erteleyelim. Bu süreçte sadece resmi açıklamaları dikkate alın” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Ukrayna’da, korona virüsü ile mücadele eylem planı çerçevesinde sıkı tedbirler alınmaya devam ediliyor. Piyasada kullanılan paralar, bankalar aracılığıyla toplanarak karantinaya alındı. Ülke genelinde metro yolu ile ulaşım hizmeti sunan şehirlerde, 3 Nisan tarihine kadar metrolar kapatıldı. Yapılan son resmi açıklamalara göre ülke genelinde korona virüsü vakası 16’ya yükselirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 olarak kaydedildi.

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