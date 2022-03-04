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Dünya

Zelenskiy, Zaporijya Nükleer Santrali'ne Rus saldırılarının durdurulmasını istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus askeri birliklerin Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırılarının durdurulması gerektiğini belirterek bir patlama olması halinde bunun, Avrupa'nın sonu olacağını söyledi.

AA4 Mart 2022 Cuma 05:43 - Güncelleme: 4 Mart 2022 Cuma 05:43
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Zelenskiy, Rus birliklerinin Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki çatışmalar ve çıkan yangına ilişkin sosyal medya hesabından video ile açıklamalarda bulundu.

Santralin Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "Avrupa artık uyanmalı. Avrupa'nın en büyük nükleer santrali yanıyor. Şu anda Rus tankları nükleer üniteleri vuruyor. Bu tanklar, termal araçlarla donatılmış. Yani onlar nereye ateş ettiğini biliyor. Onlar bunun için hazırlandılar." ifadelerini kullandı.

Zaporijya'daki santralde 6 enerji ünitesi olduğunu söyleyen Zelenskiy, Çernobil Nükleer Santrali'nde geçmişte sadece 1 enerji ünitesinin patladığını hatırlattı.

Ukrayna'daki nükleer santrallerde toplam 15 enerji ünitesi olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Rus ordusunu derhal durdurmalıyız. Bir patlama olursa bu her şeyin sonu, Avrupa'nın sonu olur. Bu Avrupa'nın tahliyesi demektir. Sadece Avrupa'nın müdahalesi Rus askeri birliklerini durdurabilir. Avrupa'nın bir nükleer santraldeki felaketten ölmesine izin vermeyin." diye konuştu.

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