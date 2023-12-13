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Dünya

Zelenskiy'den ABD'li generallere tepki: Operasyonların yavaşlaması kış mevsimiyle ilgili

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'li generallerin eleştirilerine tepki göstererek, Rus ordusuna karşı operasyonlarındaki yavaşlamanın krizle değil, kış mevsimiyle ilgili olduğunu, bu yüzden operasyonlarının yavaşladığını söyledi.

AA13 Aralık 2023 Çarşamba 19:05 - Güncelleme:
Zelenskiy'den ABD'li generallere tepki: Operasyonların yavaşlaması kış mevsimiyle ilgili
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Zelenskiy, Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen İkinci Ukrayna-Kuzey Avrupa Zirvesi'nin ardından bazı Avrupa ülkeleri liderleriyle düzenlenen ortak basın toplantısında ABD'li generallerin Ukrayna'nın karşı taarruza değil, savunmaya öncelik vermesi gerektiği yönündeki eleştirilerine tepki gösterdi.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "ABD'li generallerin, bazı şahısların ve askerlerin açıklamalarıyla ilgili şunu söyleyeyim; her halükarda bu krizle ilgili değil, bu kışla ilgili ve kışın karşı taarruz veya savunma operasyonları her zaman yavaşlar. Dolayısıyla bu sinyalin tam da bununla ilgili olduğunu düşünüyorum." dedi.

Rusya'nın bu yıl cephede herhangi bir zafer elde etmediğini belirten Zelenskiy, Rus birliklerinin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Ukrayna'nın doğusuna odaklandığını kaydetti.

Zelenskiy, "Kışın her şey birçok nedenden dolayı yavaşlıyor, devletin doğusunun savunmasından bahsediyoruz çünkü Rus birliklerinin çoğu orada yoğunlaşıyor. Geçen yıl Wagner grubunun yenilgiye uğratıldığı yerde pek çok şey denediler. Şimdi çok sayıda birliklerini oraya gönderdiler. Yüz binlerce askerden bahsediyoruz. Dolayısıyla en önemlisi onları orada püskürtmek ve yok etmek." ifadelerini kullandı.

Ukrayna ordusunun elde ettiği başarılara değinen Zelenskiy, "Zafere gelince herkes denizdeki büyük başarıdan bahsediyor ki bu gerçekten de bir başarıydı. Bence bu Ukrayna ordusu ve halkı için başarıdır ve gerçekten de Karadeniz'deki engel kaldırılmıştır. Rusya filosu Karadeniz'den itilmiştir. Bu da bir başarıdır. Sonraki operasyonlara hazırlanmalıyız." diye konuştu.

Öte yandan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, sosyal medya platformu X'ten zirveye ilişkin yaptığı paylaşımda, Ukrayna'ya desteğin "yinelendiğini" bildirdi.

Kristersson paylaşımında, "Şimdi, üyelik görüşmelerinde ve uzun süreli finansman konularında Avrupa Konseyinin kararlarıyla ilerlemek önemli. Ukrayna'nın savaşı bizim savaşımızdır." ifadesine yer verdi.

  • Zelenskiy tepkisi
  • Operasyon yavaşlama
  • Kış mevsimi

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