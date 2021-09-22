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Dünya

Zelenskiy'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'deki görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Kırım'ın 'ilhakı' ile ilgili sözleri için teşekkür etti.

Sputnik22 Eylül 2021 Çarşamba 11:51 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 11:51
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Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, Türkiye liderine Kırım'ın Rusya tarafından ihlak edildiğini kabul etmeye yönelik net tavrı için teşekkür etti. Zelenskiy Ukrayna-Türkiye ilişkilerinin stratejik nitelik taşıdığını, siyasi, ticari-ekonomik, askeri-teknik ve insani alanlarda işbirliğini hızlandırmannın önemini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, görüşmede özellikle de enerji alanında işbirliği konularının görüşüldüğü kaydedildi.

Sputnik'in haberine göre, Zelenskiy, Erdoğan'a 'Kırım Platformu'na sunduğu destekten dolayı da teşekkürlerini sunarak Rusya'da tutulan Kırım-Tatarlarının serbest bırakılması konusuna değindi.

Karadeniz'de istikrarın korunması konusunu da ele alan liderler serbest ticaret bölgesi ile ilgili bir anlaşma imzalanması sürecinin tamamlanması yönünde çalışmaları hızlandırmak üzerinde mutabık kaldı.

Erdoğan, Zelenskiy'nin onuncusu düzenlenecek Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Ukrayna'ya davetini kabul etti.

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