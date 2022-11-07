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Dünya

Zelenskiy'den İran'a ''silah tedariki'' eleştirisi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'İran'ın saldırgana (Rusya) silah tedariki olmasaydı şimdi barışa daha yakın olurduk.' dedi

AA7 Kasım 2022 Pazartesi 00:36 - Güncelleme:
Zelenskiy'den İran'a ''silah tedariki'' eleştirisi
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Zelenski, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajda, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile yaptığı telefon görüşmesinde AB'nin Ukrayna'ya makro-finansal destek sağlaması konusunda detayları ele aldıklarını söyledi.

İran'ı Rusya'ya silah tedarik etmek ve böylece savaşı uzatmakta suçlayan Zelenski, Leyen ile konuşmasında bu konuyu da görüştüklerini ve dünyanın İran'a tepki göstermesi gerektiğini dile getirdi.

Zelenski, "İran'ın saldırgana (Rusya) silah tedariki olmasaydı şimdi barışa daha yakın olurduk." ifadelerini kullandı.

Rus güçlerinin bugün Ukrayna'da düzenlediği saldırılarda tekrar İran üretimi İHA'lar kullandığını kaydeden Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'da enerji altyapılarını hedef almaya devam ettiğini söyledi.

Zelenski, altyapı hasarı nedeniyle ülke genelinde 4,5 milyon aboneye elektrik verilmediğini, sorunların çözülmesi için hükümet yetkilileri ile toplantı düzenlediğini belirterek, "Her senaryoyu ayrıntılı olarak ele aldık ve uygun önlemleri hazırladık." dedi.

Rus güçlerinin en yoğun saldırıları Donetsk cephesine düzenlendiğini belirten Zelenski, "Düşman orada ciddi kayıplar veriyor ama her şeye, her türlü kayıplara rağmen paralı askerlerini ölüme sürmeye devam ediyor." diye konuştu.

  • Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski
  • Volodimir Zelenski
  • iran

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