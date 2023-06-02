İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Haziran 2023 Pazar / 16 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    20,9783
  • EURO
    22,5975
  • ALTIN
    1313.16
  • BIST100
    5114.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Zelenskiy'den NATO açıklaması: Bu savaş devam ederken üye olamayacağımızı anlıyoruz
Dünya

Zelenskiy'den NATO açıklaması: Bu savaş devam ederken üye olamayacağımızı anlıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın başlattığı savaş devam sürerken Ukrayna'nın NATO üyesi olmayacağını anladıklarını bildirdi.

AA2 Haziran 2023 Cuma 18:23 - Güncelleme:
Zelenskiy'den NATO açıklaması: Bu savaş devam ederken üye olamayacağımızı anlıyoruz
ABONE OL

Zelenskiy, temaslarda bulunmak üzere Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gelen Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile görüştü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden yapılan açıklamaya göre görüşmede, Rusya'ya karşı yaptırımların güçlendirilmesi, bu yıl yapılması planlanan uluslararası etkinlikler, Ukrayna'nın Avrupa Birliğine entegrasyonu ve diğer konular ele alındı.

Zelenskiy, Karis'e Ukrayna'nın barış formülünün uygulanmasına ilişkin çabaları hakkında bilgi verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna'nın NATO üyeliği konusuna değinen Zelenskiy, "Hiçbir NATO ülkesini savaşa sürüklemeyeceğiz. Dolayısıyla bu savaş devam ederken NATO üyesi olmayacağımızı anlıyoruz. İstemediğimiz için değil, imkansız olduğu için." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliğine alternatif aramadığını, aynı zamanda ülkesinin Rusya'ya karşı savaş sona erene kadar güvenlik garantilerine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şu an Ukrayna için güvenlik garantilerinin yaptırımlar, mali garantiler ve silah olduğunu kaydetti.

Estonya Cumhurbaşkanı Karis de "Ukrayna'nın AB ve NATO üyesi olarak Avrupa ailesinin demokratik ülkeleri çemberine girmesi" gerektiğini savundu.

Karis, "Hem savaş alanında hem de AB ve NATO yolunda Ukrayna'ya desteğimizi teyit etmek istiyorum." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.