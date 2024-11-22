Zelenskiy'den Oreşnik açıklaması: Bu uluslararası bir suç

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın fırlattığı Oreşnik füzesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın "yeni risklere" karşı koymak için yeni hava savunma türleri geliştirmeye çalıştığını belirten Zelenskiy, "Benim adıma Ukrayna Savunma Bakanı, yeni risklere karşı hayatları koruyabilecek yeni hava savunma sistemleri konusunda ortaklarımızla görüşmeler yapıyor" dedi.

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Rusya'yı suçlayan Zelenskiy, "Birileri başka ülkeleri sadece terör için değil, aynı zamanda terör eylemleri yoluyla yeni füzelerini test etmek için de kullanmaya başladığında, bu açıkça uluslararası bir suçtur" ifadelerini kullandı.

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Zelenskiy açıklamasında Batılı ülkelere seslenerek, Putin'e savaşı genişletmekten gerçekten korkması ve eylemlerinin sonuçlarını hissetmesi için ciddi bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.