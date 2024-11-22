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Dünya

Zelenskiy'den Oreşnik açıklaması: Bu uluslararası bir suç

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın fırlattığı yeni Oreşnik füzesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Birileri başka ülkeleri sadece terör için değil, aynı zamanda terör eylemleri yoluyla yeni füzelerini test etmek için de kullanmaya başladığında, bu açıkça uluslararası bir suçtur” dedi.

IHA22 Kasım 2024 Cuma 23:35 - Güncelleme:
Zelenskiy'den Oreşnik açıklaması: Bu uluslararası bir suç
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın fırlattığı Oreşnik füzesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'nın "yeni risklere" karşı koymak için yeni hava savunma türleri geliştirmeye çalıştığını belirten Zelenskiy, "Benim adıma Ukrayna Savunma Bakanı, yeni risklere karşı hayatları koruyabilecek yeni hava savunma sistemleri konusunda ortaklarımızla görüşmeler yapıyor" dedi.

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"BU AÇIKÇA ULUSLARARASI BİR SUÇTUR"

Rusya'yı suçlayan Zelenskiy, "Birileri başka ülkeleri sadece terör için değil, aynı zamanda terör eylemleri yoluyla yeni füzelerini test etmek için de kullanmaya başladığında, bu açıkça uluslararası bir suçtur" ifadelerini kullandı.

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PUTİN'E CİDDİ BİR YANIT VERİLMESİ ÇAĞRISI

Zelenskiy açıklamasında Batılı ülkelere seslenerek, Putin'e savaşı genişletmekten gerçekten korkması ve eylemlerinin sonuçlarını hissetmesi için ciddi bir yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı.

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Ukraynalılara uyarıda bulunan Zelenskiy, "Savaşta başka bir yol yoktur. Yoldaş, Putin'in bizi korkutmaya çalışmaya devam edeceğinin farkında olmalıyız! Tüm gücünü bu şekilde inşa etti" açıklamasını yaptı.

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