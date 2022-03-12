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Dünya

Zelenskiy'den, Polonya'ya hava sahası teşekkürü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması talebine destek veren Polonya'ya teşekkür etti.

IHA12 Mart 2022 Cumartesi 02:46 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 02:47
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 24 Şubat tarihinde Rusya'nın ülkesine başlattığı askeri operasyonlara karşı birçok dünya basınına röportajlar vererek kamuoyu oluşturmaya devam ediyor.

Başkan Zelenskiy, Polonya basınına verdiği röportajda Rus saldırılarına değinerek, Polonya'nın ülkesine sağladığı desteğin altını çizidi. Röportajında Polonya halkına seslenen Zelenskiy, "Sevgili Polonyalılar, Zaten çok güçlü bir bağımız olduğunu biliyorum. Bu kağıt üzerinde değil, samimi bir bağ. Politikacıların sağladığı bir bağ değil, içimizden gelen sıcaklığın neden olduğu bir bağ. İnsanlarımıza yakınlığını bunu gösteriyor. Topraklarımıza gelen kötülüklere karşı Ukraynalılara gösterdiğiniz yakınlıktan" ifadelerini kullandı. Kendi topraklarından ayrılan 1 buçuk milyon Ukraynalının Polonya'da kendilerini evinde gibi hissettiğini belirten Zelenskiy, "1 buçuk milyonda fazla Ukraynalı, Polonyalılar tarafından evlerindeymiş gibi ağırlanıyor. Çünkü Polonyalılar, Ukraynalıları kardeşleri gibi ağırladı" dedi.

"POLONYA'NIN, UKRAYNA'NIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ SAVUNACAĞINDAN HER ZAMAN EMİNİM"

Röportajı sırasında, Polonya'ya en başından beri güven duyduklarını belirten Zelenskiy, "Tüm dünya liderlerinin samimiyetinden emin değilim ama Polonya'nın, Ukrayna'nın özgürlüğünü savunacağından her zaman eminim. 24 Şubat sabahı, Polonya'nın bize yardım edeceğinden hiç şüphem yoktu. Bunun için minnettarım. Polonya bizimle" ifadelerini kaydetti. Ayrıca Ukrayna'nın, NATO ve batılı ülkelerden talep ettiği hava sahasının kapanması talebine Polonya'nın olumlu yaklaştığını hatırlatan Zelenskiy, "Bunda bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum. Hepimizin umutla sonuca ihtiyacı var. Tanrı isterse ve biz bu savaşı kazanacağımızdan eminsek zaferimizi kardeşlerimizle ilan edeceğiz. Bu bizim ve sizin erdeminizdir. Bu bizim ve sizin özgürlük mücadelesidir. Bu büyük bir ulusun ortak tarihidir" dedi.

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