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Dünya

Zelenskiy'den üst düzey atama: Eski silah üretim bakanını danışmanı yaptı

Ukrayna'da geçtiğimiz gün açıklanan kabine değişikliğinden sonra Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksander Kamyshin'i danışman olarak atadı.

IHA8 Eylül 2024 Pazar 13:32 - Güncelleme:
Zelenskiy'den üst düzey atama: Eski silah üretim bakanını danışmanı yaptı
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Ukrayna'da geçtiğimiz günlerde Stratejik Endüstriler Bakanı Aleksander Kamyshin istifa etmişti. Kamyshin'in yeni görevi belli oldu. Zelenskiy, Kamyshin'i stratejik konulardan sorumlu danışman olarak atadı. Kamyshin atama sonrası yaptığı açıklamada, "Savunma endüstrisinde çalışmaya devam edeceğim" dedi.

İSTİFALAR SONRASI ATAMALAR YAPILDI

Kamyshin'in yanı sıra geçtiğimiz hafta istifa edenler arasında Ukrayna Dışişleri Bakanlığı görevini yürüten Dmitro Kuleba, Adalet Bakanı Denys Malyuska, Çevre Bakanı Ruslan Strilets yer alıyordu.

Zelenski, uzun menzilli silahların kullanımına ilişkin çağrıda bulundu

Kuleba'nın yerine daha sonra Andriy Sybiga Dışişleri Bakanı olarak atanmıştı.

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