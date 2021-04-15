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Dünya

Zelenskiy'den vatandaşlarına Türkiye çağrısı!

Ukrayna'ya olan desteğinden dolayı Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'yı, geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı, Kırım'ı desteklemesi önemli.” dedi. Zelenskiy ayrıca Ukrayna vatandaşlarına Türkiye'ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı.

DHA15 Nisan 2021 Perşembe 22:56 - Güncelleme: 15 Nisan 2021 Perşembe 22:56
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye 10 Nisan'da yaptıkları ziyaretin çok iyi geçtiğini belirten Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, "Türkiye devletine, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettarım. Kendisi gerçekten Ukrayna'yı destekliyor" dedi.

Ziyaret sırasında önemli anlaşmalara imza atıldığını ifade eden Ukrayna Devlet Başkanı, "Jeopolitik sorundan bahsederken, bugün en önemlisi, Ukrayna'nın huzuru ve partnerlerimizin desteği. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'yı desteklemesi, geçici olarak işgal altındaki topraklarımızı desteklemesi, Kırım'ı desteklemesi önemli. Bizim duruşumuzu desteklemesi, Kırım'ın ilhakını tanımaması önemli" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEDİĞİMİZİ GÖSTERMELİYİZ'

Zelenskiy, Rusya'nın Türkiye'ye uçuşları sınırlamasına da değerlendirerek, Ukrayna vatandaşlarına Türkiye'ye tatile gitmeleri çağrısı yaptı. Ukrayna ve Türkiye arasında turist akışının artırılabileceğini belirten Zelenskiy, "Duydunuz, Ruslar, Rusya Federasyonu'ndan Türkiye'ye turizmi sınırlayacaklarını söylediler. Bu onların kişisel meselesi. Bizim ise tam tersi, turizmi geliştirmemiz ve Türkiye'yi desteklediğimizi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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