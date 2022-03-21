Zelenskiy'den yardımları için Kutcher ve eşi Kunis'e teşekkür

AA 21 Mart 2022 Pazartesi 00:21 - Güncelleme: 21 Mart 2022 Pazartesi 00:21

Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkesine saldırmaya başladığı ilk günden itibaren Kutcher ve eşinin Ukrayna'ya destek sağlamaya başladığını belirterek, bu ifadeleri kullandı:

"35 milyon dolar topladılar, Flexport ve Airbnb ile onu Ukrayna'daki mültecilere yardım etmeye yönlendiriyorlar. Kendilerine destekleri için bizzat teşekkür ettim."

Kutcher ile Kunis, 4 Mart'ta yaptıkları açıklamada, Ukraynalı mültecilere 3 milyon dolar bağış yaptıklarını belirterek, başlattıkları 30 milyon dolarlık bağış kampanyasına hayranlarından katkı sağlamalarını istemişlerdi.