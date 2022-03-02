Zelenskiy'i öldürmek için gönderilen Çeçen suikast timi yok edildi

IHA 2 Mart 2022 Çarşamba 07:25 - Güncelleme: 2 Mart 2022 Çarşamba 07:27

Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov'un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu. Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel'de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı'mızı veriniz ne de toprağımızı" dedi.

UKRAYNA TOPRAKLARINDA ÇEÇEN ORDUSU GÖRÜNTÜLENDİ

Rusya destekli Çeçen ordusu, Ukrayna topraklarında görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, Ukrayna'ya karşı savaşmaya gelen Rusya destekli Çeçen ordusunun konvoyu amatör kamera ile görüntülendi. Görüntüleri kaydederken konuşan bir asker, "Herhalde şaka yapmaya gitmiyoruz. Şef, sana güzel anları çekip atacağım" ifadelerini kullandı.