Zelensky´nin konvoyu Kiev´e dönüşte kaza yaptı

Ukrayna Cumhurbaşkanlığına ait bir minibüs, 2 otobüs ve otomobillerden oluşan konvoy, Kiev´e gidişi sırasında Zaporijya şehri dışında kaza yaptı. Zelensky´nin konvoydaki araçlarda bulunmadığı, kazanın ise hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Otobüslerde kadın ve çocukların da bulunduğu, ancak kimsenin zarar görmediği bildirilirken; konvoy içerisinde bulunan 2 SUV aracın hasar aldığı ve 2 otobüsün de ağır hasarlı olduğu duyuruldu.

Siyasi temaslarda bulunmak üzere Zaporoji bölgesine giden Zelensky, başkent Kiev´e uçakla dönmüştü.