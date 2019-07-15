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Zelensky´nin konvoyu Kiev´e dönüşte kaza yaptı

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensk´ye ait bir minibüs ve 2 otobüs ve otomobillerden oluşan konvoy kaza yaptı. Zelenksy´nin konvoydaki araçlarda bulunmadığı ve kazada ölü ya da yaralı olmadığı belirtildi.

  • DHA
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Ukrayna Cumhurbaşkanlığına ait bir minibüs, 2 otobüs ve otomobillerden oluşan konvoy, Kiev´e gidişi sırasında Zaporijya şehri dışında kaza yaptı. Zelensky´nin konvoydaki araçlarda bulunmadığı, kazanın ise hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Otobüslerde kadın ve çocukların da bulunduğu, ancak kimsenin zarar görmediği bildirilirken; konvoy içerisinde bulunan 2 SUV aracın hasar aldığı ve 2 otobüsün de ağır hasarlı olduğu duyuruldu.
 
Siyasi temaslarda bulunmak üzere Zaporoji bölgesine giden Zelensky, başkent Kiev´e uçakla dönmüştü.
 

Hainin son anları güvenlik kamerasında

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