''Zengezur'' paniği! ABD'li Forbes yazdı: Türkçülüğü yeniden diriltecek

Küresel ticaret ve enerji ağlarının merkezi her geçen gün Türkiye eksenine kayıyor. Rusya Ukrayna savaşıyla beraber Batılı ülkelerin enerji ihtiyacı Türkiye'den sağlanmaya başlarken, Türkiye'nin bölgesel ölçekte kurduğu işbirlikleri de belirleyici olmaya devam ediyor.

ZENGEZUR DÜNYA GÜNDEMİNDE

Azerbaycan'ın 2020 yılındaki Karabağ zaferinin ardından adı yeniden gündeme gelen Zengezur koridoru, geçtiğimiz haftalarda yeniden dünya gündemine oturdu. Ermenistan'ın ihlallerine yönelik başlattığı Karabağ antiterör operasyonundan da zaferle çıkan Azerbaycan ile Türkiye ile kurduğu işbirlikleri, küresel ticaret ağları tarafından yakından takip ediliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Nahçıvan ziyaretinde bir kez daha gündeme oturan Zengezur Koridoru'nun faaliyete girmesi tartışılırken konuya ilişkin analizler de peş peşe geliyor. Son olarak ABD'li Forbes dergisi dikkat çeken bir analiz kaleme aldı.

DÜNYANIN GÜÇ EKSENİ BATI'DAN ÇIKTI

"Ermenistan-Azerbaycan anlaşmazlığı Çin'e kadar olan coğrafyada tüm güç dengelerini değiştirecek" başlıklı bir analiz yayınlayan Forbes, Zengezur ve Türkiye'ye ilişkin önemli yorumlara imza attı.

Zengezur koridorunun Türkiye'den Azerbaycan'a ve oradan da Orta Asya'daki Türk dünyasına ve Çin'e doğrudan ulaşacağını söyleyen Forbes, Zengezur'un büyük bir önem taşıdığını söyledi. Zengezur'un tarihi İpek Yolu'nu yeniden dirilteceğini söyleyen Forbes, oluşturulacak bu Orta Asya yolunun enerji ve ticaretin dengelerini değiştireceğini vurguladı.

"TÜRKÇÜLÜĞÜ YENİDEN DİRİLTECEK!"

"Türkiye ile Azerbaycan'ı birbirine bağlayacak olan Zengezur Koridoru, Türkçülüğün hem kültürel hem de kimlik boyutunda yeniden dirilmesine yol açacak." ifadelerine yer veren Forbes, dünyadaki güç dengelerinin de değiştiği mesajını verdi.

Batı'nın artık birçok şey üzerinde söz sahibi olmadığının hatırlatıldığı yazıda, Rus petrolünün Baki ve Ankara üzerinden aktarılacağına dikkat çekildi. Tıpkı bu yeni oluşan enerji hattı gibi, Zengezur Koridoru projesinin hayata geçmesiyle küresel ticaret ayağının da değişeceğini söyleyen Forbes, Batı dünyasının bağımlı olduğu Çin üretiminin Azerbaycan ve Türkiye başta olmak üzere Türki Cumhuriyetlerinin kontrolüyle dağıtılacağına dikkat çekti.

Rusya'nın Ukrayna savaşıyla beraber Batı'ya sırtını tamamen dönerek Orta Asya'da yaptığı işbirliklerinin önemine değinen Forbes, her geçen gün güçlenen Türki devletlerin küresel piyasaların seyrine yön verme potansiyelinin de altını çizdi.