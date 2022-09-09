Zengilan'a ilk teknik iniş yapıldı

Azerbaycan Havayollarından (AZAL) yapılan açıklamada, Bakü'den kalkan Airbus A340-500 yolcu uçağının 45 dakika sonra Zengilan Havalimanı'na teknik iniş yaptığı bildirildi.

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki ikinci havalimanı olan Zengilan Havalimanı'nın temeli, 27 Nisan 2021'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından atılmıştı.

İnşaat çalışmalarının henüz tamamlanmadığı Zengilan Havalimanı'nın eylül sonunda açılması bekleniyor.

İşgalden kurtarılan bölgelerdeki bir diğer havalimanı olan Fuzuli Havalimanı faaliyetini sürdürüyor.



Azerbaycan hükümeti, Laçın'da da havalimanı inşa etmeyi planlıyor.