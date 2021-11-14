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Dünya

Zeyyani, BM Yemen Temsilcisi Grundberg ile Yemen konusunu görüştü

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile Yemen'deki gelişmeleri görüştü.

AA14 Kasım 2021 Pazar 07:33 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 07:33
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Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Zeyyani, Dubai'de Grundberg ile bir araya geldi.

Görüşmede, 7 yıldır iç savaşın sürdüğü Yemen'deki ekonomik, insani ve askeri gelişmelerin yanı sıra BM temsilcisinin askeri tansiyonu düşürmek ve siyasi çözüme ulaşmak için harcadığı çabalar ele alındı.

Ayrıca görüşmede, BM'nin, çatışmalara müzakerelerle bir çözüm bulmak, barışı sağlamak ve Yemen halkının acılarını dindirmek için harcadığı çabaların desteklenmesi gerektiği vurgulandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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