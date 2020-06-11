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Dünya

Zimbabve, darbe girişimi iddialarını yalanladı

Zimbabve ordusu, Devlet Başkanı Emmerson Mnangagwa'ya karşı darbe girişimi yapıldığı iddialarını yalanladı.

AA11 Haziran 2020 Perşembe 07:33 - Güncelleme: 11 Haziran 2020 Perşembe 07:37
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Ulusal basında çıkan haberlere göre, İçişleri Bakanı Kazembe Kazembe beraberindeki emniyet ve ordunun üst düzey kademeleri ile başkent Harare'de konuya ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Kazembe, yaptığı açıklamada, Devlet Başkan Mnangagwa'ya karşı darbe girişimi haberlerinin yalan olduğunu belirtti.

Haberlerin Mnangagwa'nın imajını zedelemeyi amaçladığına işaret eden Kazembe, "Hükümet bütün kurumlarıyla bu söylentileri reddediyor." ifadesini kullandı.

Devlet Başkan Mnangagwa, kasım 2017'de ordunun yaptığı darbenin ardından eski Devlet Başkanı Robert Mugabe'nin yerini almıştı.

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