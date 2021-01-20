Zimbabve Dışişleri Bakanı Moyo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

İletişim, Tanıtım ve Yayın Bakanı Jenfan Musvere, yaptığı açıklamada, "Bakan Sibusiso Moyo hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
Kovid-19 testi pozitif çıkan 61 yaşındaki Moyo'nun, bir süredir tedavi gördüğü başkent Harare'deki hastanede öldüğünü aktaran Musvere, konuyla ilgili detaylı açıklama yapmadı.
Moyo'nun ölümüyle Zimbabve'de 3'üncü bakan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu.
Zimbabve Tarım Bakanı Perence Shiri ile Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.