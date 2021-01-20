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Dünya

Zimbabve Dışişleri Bakanı Moyo, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Zimbabve'de Dışişleri ve Uluslararası Ticaret Bakanı Sibusiso Moyo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA20 Ocak 2021 Çarşamba 14:51 - Güncelleme: 20 Ocak 2021 Çarşamba 14:52
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İletişim, Tanıtım ve Yayın Bakanı Jenfan Musvere, yaptığı açıklamada, "Bakan Sibusiso Moyo hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan 61 yaşındaki Moyo'nun, bir süredir tedavi gördüğü başkent Harare'deki hastanede öldüğünü aktaran Musvere, konuyla ilgili detaylı açıklama yapmadı.

Moyo'nun ölümüyle Zimbabve'de 3'üncü bakan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmiş oldu.

Zimbabve Tarım Bakanı Perence Shiri ile Manicaland Eyaleti İl İşleri Bakanı Ellen Gwaradzimba da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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