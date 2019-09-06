1980-1987 yılları arasında Zimbabve Başbakanı, 1987-2017 yılları arasında da Devlet Başkanı olarak görev yapmış olan Robert Mugabe, 2017 yılında yaşanan askeri darbe sonrası görevden ayrılmıştı.

Mugabe, bir süredir Singapur'da tedavi görüyordu.