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Zimbabve eski Devlet Başkanı Mugabe hayatını kaybetti

Zimbabve'nin eski Devlet Başkanı Robert Mugabe, 95 yaşında hayatını kaybetti.

  • DHA
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1980-1987 yılları arasında Zimbabve Başbakanı, 1987-2017 yılları arasında da Devlet Başkanı olarak görev yapmış olan Robert Mugabe, 2017 yılında yaşanan askeri darbe sonrası görevden ayrılmıştı.
 
Mugabe, bir süredir Singapur'da tedavi görüyordu.
 

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