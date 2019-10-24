Zimbabve’de 50’den fazla fil susuzluktan öldü
Zimbabve’nin batısındaki bir oyun parkında en az 55 filin öldüğünü duyuruldu.
Zimparks adlı ajansın sözcüsü Tinashe Farawo, hayvanların Hwange Ulusal Parkı etrafındaki su deliklerinin yanında öldüğünü açıkladı. Fillerin su içmek için açtığı bu delikler, hayvanların suya erişmek için uzun mesafe kat ettiğini ortaya koydu. İncelemeler 55 bin üyeli fil sürüsünün yaşadığı parkta en az 55 hayvanın açlıktan ve susuzluktan öldüğünü gösterdi. Farawo, “Filler açlıktan ölüyor ve bu büyük bir sorun” diye konuştu.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.