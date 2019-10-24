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Zimbabve’de 50’den fazla fil susuzluktan öldü 

Zimbabve’nin batısındaki bir oyun parkında en az 55 filin öldüğünü duyuruldu.

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Zimparks adlı ajansın sözcüsü Tinashe Farawo, hayvanların Hwange Ulusal Parkı etrafındaki su deliklerinin yanında öldüğünü açıkladı. Fillerin su içmek için açtığı bu delikler, hayvanların suya erişmek için uzun mesafe kat ettiğini ortaya koydu. İncelemeler 55 bin üyeli fil sürüsünün yaşadığı parkta en az 55 hayvanın açlıktan ve susuzluktan öldüğünü gösterdi. Farawo, “Filler açlıktan ölüyor ve bu büyük bir sorun” diye konuştu. 

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