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Dünya

Zimbabve'de kaçırılan siyasi aktivist ölü bulundu

Zimbabve'de ana muhalefet partisi Değişim İçin Yurttaşlar Koalisyonu (CCC), başkent Harare'de bir ara seçim kampanyası çalışması sırasında kaçırılan CCC mensubu siyasi aktivist Tapfumanei Masaya'nın ölü bulunduğunu bildirdi.

AA14 Kasım 2023 Salı 20:42 - Güncelleme:
Zimbabve'de kaçırılan siyasi aktivist ölü bulundu
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CCC'den yapılan açıklamada, 11 Kasım'da Harare'nin Mabvuku bölgesinde bir seçim kampanyası için faaliyet gösterirken gündüz saatlerinde silahlı kişiler tarafından kaçırılan Masaya'nın cansız bedenine Harare yakınlarında ulaşıldığı belirtildi.

Masaya'nın ölümünden, iktidardaki Zimbabve Afrika Ulusal Birliği-Vatansever Cephenin (ZANU-PF) sorumlu tutulduğu açıklamada, Zimbabve polisine olayın faillerinin adalete teslim edilmesi çağrısında bulunuldu.

SAHTE MEKTUP, İSTİFALAR VE ARA SEÇİM

Zimbabve'de bu yıl 23-24 Ağustos'ta düzenlenen devlet başkanlığı seçimi ve genel seçimlerde, 1980'den bu yana iktidarda olan ZANU-PF, Ulusal Mecliste çoğunluğu elde etmiş, partinin adayı Emmerson Mnangagwa da yeniden devlet başkanı seçilmişti.

Ana muhalefet partisi CCC, ZANU-PF'yi seçimlere hile karıştırmakla suçlamıştı. ZANU-PF çoğunluğundaki parlamento ise geçen ay CCC Genel Sekreterliği tarafından gönderildiği iddia edilen ve 15 milletvekilinin istifalarının sunulduğu mektubu işleme almıştı.

CCC milletvekilleri bu mektubun "sahte", istifaların da geçersiz olduğunu açıklasa da Ulusal Meclis'ten, boşalan sandalyeler için aralıkta bir ara seçime gidilmesi kararı çıkmıştı.

Gelecek ay yapılması planlanan ara seçimde, 280 sandalyeli mecliste 176 sandalyesi bulunan ZANU-PF'nin 9 sandalye daha kazanması durumunda mecliste 3'te 2 çoğunluğa sahip olma imkanı bulunuyor.

  • muhalif parti
  • siyasi aktivist
  • seçim kampanyası

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