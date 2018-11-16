Zimbabve'de yolcu otobüsünde meydana gelen patlama sonucu 42 kişi öldü
Zimbabve'de yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 42 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
- AA
Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada en az 42 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
Polis, ülkenin Matabeleland South bölgesinde bir yolcu otobüsünün içinde patlama meydana geldiğini açıkladı.
Patlamada en az 42 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Görgü şahitleri, yolculardan birinin gaz ya da benzin taşıdığını ve otobüsün bu nedenle bir anda alev aldığını aktardı.
Olayla ilgili detaylı açıklama yapılmazken, bazı yaralılarda ciddi yanıklar olduğu belirtildi.
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