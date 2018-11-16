Son Dakika Haberleri 16

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Zimbabve'de yolcu otobüsünde meydana gelen patlama sonucu 42 kişi öldü

Zimbabve'de yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 42 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Güney Afrika ülkelerinden Zimbabve'de yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada en az 42 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.
 
Polis, ülkenin Matabeleland South bölgesinde bir yolcu otobüsünün içinde patlama meydana geldiğini açıkladı.
 
Patlamada en az 42 kişinin öldüğü, 20 kişinin de yaralandığı bildirildi.
 
Görgü şahitleri, yolculardan birinin gaz ya da benzin taşıdığını ve otobüsün bu nedenle bir anda alev aldığını aktardı.
 
Olayla ilgili detaylı açıklama yapılmazken, bazı yaralılarda ciddi yanıklar olduğu belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Bu hafta vizyona giren filmler

Bu hafta vizyona giren filmler

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Bilgisayar parçalarından altın çıkardı

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Çin yapay Güneş geliştiriyor

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

Mehmetçik'ten 'nefes kesen' tatbikat

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA