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Dünya

Zirve öncesi dikkat çeken cevap: Burada şimdi Türkiye'yi düşünüyorum

Hollanda'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi konuşan Almanya'da başbakanlıktaki üst düzey bir yetkili, İran konusunun gündemde olmadığını belirterek konuyu ele alabilecek 'önemli olan ve önemli rol oynayan başka ortakların' da bulunduğunu vurguladı, 'Burada şimdi Türkiye'yi düşünüyorum' ifadesini kullandı.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2025 Salı 08:13 - Güncelleme:
Zirve öncesi dikkat çeken cevap: Burada şimdi Türkiye'yi düşünüyorum
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Almanya'da başbakanlıktaki üst düzey bir yetkili, İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan ihtilafta Türkiye'nin "önemli rolüne" vurgu yaptı.

Hollanda'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin yabancı basın mensuplarına bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, zirvede İran konusunun gündemde olmadığını belirtti.

Yetkili, konuyu ele alabilecek "önemli olan ve önemli rol oynayan başka ortakların" da bulunduğunu vurgulayarak, "Burada şimdi Türkiye'yi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan Euronews'te yer alan habere göre zirve öncesinde NATO müttefikleri, savunma harcamalarını 2035 yılına kadar ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarma konusunda görüş birliğine vardı.

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