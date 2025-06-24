Almanya'da başbakanlıktaki üst düzey bir yetkili, İsrail'in İran'a saldırıyla başlayan ihtilafta Türkiye'nin "önemli rolüne" vurgu yaptı.

Hollanda'da düzenlenecek NATO Zirvesi'ne ilişkin yabancı basın mensuplarına bilgi veren ve isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, zirvede İran konusunun gündemde olmadığını belirtti.

Yetkili, konuyu ele alabilecek "önemli olan ve önemli rol oynayan başka ortakların" da bulunduğunu vurgulayarak, "Burada şimdi Türkiye'yi düşünüyorum" ifadesini kullandı.

Öte yandan Euronews'te yer alan habere göre zirve öncesinde NATO müttefikleri, savunma harcamalarını 2035 yılına kadar ülkelerinin gayrisafi yurt içi hasılalarının yüzde 5'ine çıkarma konusunda görüş birliğine vardı.