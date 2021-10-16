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Dünya

Ziyaret sırasında Biden'a soğuk duş!

ABD Başkanı Biden, Connecticut ziyaretinde Trump destekçilerinin protestosuyla karşılandı.

AA16 Ekim 2021 Cumartesi 07:15 - Güncelleme: 16 Ekim 2021 Cumartesi 07:15
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ABD Başkanı Joe Biden, ekonomi ajandasını ve altyapı paketini anlatmak için gittiği Connecticut eyaletinde, eski Başkan Donald Trump taraftarlarının protestosuyla karşılandı.

Biden, ekonomik reform çabalarını, Kongreye sundukları altyapı paketini ve bu paketteki çocuk yardımlarını anlatmak için cuma günü Connecticut'a gitti.

Ziyareti kapsamında Hartford'da yapacağı konuşma alanının önünde Biden, Trump destekçilerinin protestosuyla karşılandı.

Protestocular Biden aleyhine sloganlar atarken, elllerinde "Biden bizim başkanımız değil." "Hainler" yazılı pankartlar taşıdı.

Biden, buradan sonra Connecticut Üniversitesi bünyesinde kurulan insan hakları merkezinin açılışına katılarak ziyaretini tamamladı.

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