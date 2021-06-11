Zurabişvili: Güney Osetya'nın işgal hattında kışkırtıcı girişimler sürüyor

AA 11 Haziran 2021 Cuma 15:05 - Güncelleme: 11 Haziran 2021 Cuma 15:05

Zurabişvili, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te resmi temaslarda bulunan Litvanya Cumhurbaşkanı Gitana Nauseda'yı Orbelianebi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Basına kapalı düzenlenen baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki lider, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü, NATO ve Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonunu destekleyecek bir memorandumu imzaladı.

İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zurabişvili, Nauseda'nın ilk kez resmi ziyaretle Tiflis'e geldiğini, bu ziyaretin sonucu iki ülke arasındaki var olan güçlü ikili ilişkilerin daha da pekiştirileceğini söyledi.

Litvanya'nın, Gürcistan'ın NATO ve AB üyeliğini destekleyen bir ülke olduğuna dikkati çeken Zurabişvili, "Bu zor yolda bize eşlik eden böyle somut bir dost ülkemiz var ve bunu bilmemiz çok önemli." dedi.

Ülkesinin yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarına değinen Zurabişvili, Gürcistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya ile Güney Osetya'da yaşanan zorlukların devam ettiğini vurguladı.

Zurabişvili, "İşgal konusunda gerginlik azaltılması yerinde, işgal hattında (Güney Osetya) kışkırtıcı girişimler devam ediyor, insanların yasa dışı olarak kaçırılması süreci devam ediyor maalesef." değerlendirmesinde bulundu.

İki ülke arasında başta güvenlik olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğinin sürdürüleceğini kaydeden Zurabişvili, Nauseda ile görüşmesinde Karadeniz bölgesinin güvenlik konularını da ele aldıklarını aktardı.

- "LİTVANYA, BÜKREŞ'İN KARARINI SOMUT BİR ŞEKİLDE KORUYOR"

Nauseda ise konuşmasında Gürcistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, birbirinden uzak olmalarına rağmen iki ülkenin benzer değerlerinin bulunduğunu dile getirdi.

Rusya'nın Gürcistan'a yönelik saldırgan politika uyguladığını vurgulayan Nauseda, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine somut destek verdiklerini kaydetti.

Dün, Güney Osetya'nın işgal hattına yakın Tiflis yönetiminin kontrol ettiği bölgelerde incelemelerde bulunduğunu aktaran Nauseda, "Orada gerçekten savaşın acı sonuçları görünüyor." dedi.

NATO'nun 2008 Bükreş Zirvesi'nde Gürcistan'ın bir NATO üyesi ülke olacağına kesin karar verildiğini hatırlatan Nauseda, "Litvanya, Bükreş'in kararını somut bir şekilde koruyor ve Gürcistan'ın bir NATO üyesi olmasını kaçınılmaz olarak görüyor." diye konuştu.

Nauseda, Zurabişvili ile görüşmesi ardından Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili ve Parlamento Başkanı Kakha Kuçava ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Nauseda'nın Gürcistan'daki temasları yarın sona erecek.