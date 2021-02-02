Zurabişvili, muhalefeti parlamentoya katılmaya çağırdı

AA 02 Şubat 2021 Salı 08:48 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 08:48

Zurabişvili akşam canlı yayınla iktidardaki Gürcü Hayali Partisi ile 8 muhalefet partisinin temsilcilerine seslenerek taraflara uzlaşma çağrısında bulundu.

Konuşmasında, son yıllarda ülkenin parlamento sistemine geçiş yaptığını hatırlatan Zurabişvili, "Bugün ülkenin bu sistemin tam anlamıyla işlemesine ihtiyacı var." dedi.

Muhalefet partilerin milletvekillerinin parlamentoya katılmasının ülkenin demokrasi çıkarları açısından son derece önemli olduğuna dikkati çeken Zurabişvili, iktidarın da güçlü muhalefete ihtiyacı olduğunu savundu.

Halkın, son seçimleri ile çok partili parlamentonun oluşmasını desteklediğini ifade eden Zurabişvili kısa süre önce Brüksel'de resmi temaslarda bulunduğunu hatırlatarak, Avrupa'nın da Gürcistan'daki siyasi gelişmelerini sokak yerine parlamento binasında görmekten yana olduğunu vurguladı.

Öte yandan iktidara muhalefetin milletvekilli yetkilerini iptal etmeme çağrısını da yapan Zurabişvili, her iki tarafın Gürcü halkının kararına saygı duyması gerektiğini kaydederek, "Bu toplumumuzun talebi ve beklentisidir. Hepimiz ona saygı duymalıyız ve ona bakmalıyız." şeklinde konuştu.

- GÜRCİSTAN'DAKİ GENEL SEÇİMLER

Gürcistan'da 31 Ekim 2020'de ilk kez nispi temsil sistemiyle genel seçim düzenlendi. İktidardaki Gürcü Hayali Partisi, 150 üyeli parlamentoda 90 milletvekili çıkardı, böylece tek başına hükümeti kurma yetkisini elde etti.

Seçim sonuçlarını kabul etmeyen ve erken seçim talep eden muhalefet partileri ile binlerce destekçisi defalarca başkent Tiflis'te gösteri düzenledi.

Gürcü Hayali hükümetinin muhalefeti sürekli parlamentoya girmeye çağırmasına rağmen muhalefet partilerin büyük kısmı parlamentoya girmiyor. Toplam 60 muhalefet milletvekilliden bugüne kadar sadece 4 kişi iktidarın çağrısına uydu.

Ayrıca iki milletvekillinin de yarın parlamentoya gelmesi bekleniyor.