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Dünya

Zurabişvili: Ukrayna meselesi bizim meselemizdir

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, başkent Tiflis'teki Orbelianebi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olağanüstü düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan olarak bir kez daha Ukrayna ile dayanışma içinde bulundukları mesajını yineledi. Zurabişvili, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesine ilişkin 'Ukrayna meselesi bizim meselemizdir ve Gürcistan'ın sesinin orada da duyulması gerekiyor.' dedi.

AA24 Şubat 2022 Perşembe 15:25 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 15:25
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Zurabişvili, başkent Tiflis'teki Orbelianebi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olağanüstü düzenlediği basın toplantısında, Gürcistan olarak bir kez daha Ukrayna ile dayanışma içinde bulundukları mesajını yineledi.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine her platformda destek verdiklerini kaydeden Zurabişvili, bu yönde Gürcistan Parlamentosunun olağanüstü toplanması için ilgili kararnameyi imzalayacağını bildirdi.

Salome Zurabişvili, diğer liderler gibi Rusya'ya ateşkes çağrısında bulunduğunu belirterek, "Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve diğer tüm liderlerin derhal ateşkes çağrısına katılmalıyız." dedi.

"Bugün Ukrayna için trajik bir gün." görüşünü dile getiren Zurabişvili, Gürcü hükümetinin ve halkının Ukrayna'nın yanında yer aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, "Ukrayna meselesi bizim meselemizdir ve Gürcistan'ın sesinin orada da duyulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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