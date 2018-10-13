10 yılda 8 milyon ziyaretçi ağırladı  

Avrupa’nın en nitelikli hayvanat bahçeleri arasında yer alan İzmir Doğal Yaşam Parkı, onuncu hizmet yılını geride bıraktı. Barındırdığı 133 türden 2 bin 500 hayvan ile kentin cazibe merkezleri arasındaki yerini koruyan park, yurtiçi ve yurtdışından gelen konuklarla her yıl ziyaretçi sayısını düzenli olarak artırıyor. Belgesellerde izledikleri hayvan türlerini yakından görmek isteyen ziyaretçiler, buldukları her fırsatta adeta parka akın ediyor.

2016 yılında 1 milyon ziyaretçi sınırını aşarak rekor kıran İzmir Doğal Yaşam Parkı, hizmete açılmasının onuncu yılında toplam 8 milyon 374 bin ziyaretçiyi ağırlamış oldu. Doğal Yaşam Parkı’na sadece bir yıl içinde gelen ziyaretçilerin sayısı, 2015 yılı nüfus verilerine göre, 61 kentin nüfusunu geride bıraktı. Parkı, bu yıl Eylül ayına kadar da 745 bin 350 kişi ziyaret etti.

Avrupa Hayvanat Bahçesi ve Akvaryumlar Birliği (EAZA) üyesi olan İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki hayvan sayısı ve tür çeşitliliği, yurtdışından yapılan alımlarla artırıyor. Koati, su aygırı, Kamerun koyunu, marmoset, bambu lemuru ve süt yılanı gibi ender türlerin yaşadığı parka, Kasım ayında su samuru, Napolyon tavuskuşu, kapibara ve Yeni Gine su kaplumbağası gibi yeni türleri getirilecek.

İSİMLERİNİ İZMİRLİLER KOYDU

Dünyaya gelen yavrulara İzmirlilerle birlikte isim koyma geleneğini sürdüren İzmir Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, Türkiye’de doğan ilk fil olarak tarihe geçen yavrulara ‘İzmir’ ve ‘Deniz’, yavru develere ‘Ege’ ve ‘Yağmur’, yavru ayıya da ‘Duman’ isimlerini koymuştu. Değişik türlerdeki hayvanları barından Doğal Yaşam Parkı, ayrıca bir hayvan rehabilitasyon merkezi gibi çalışıyor.