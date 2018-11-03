2 bin 200 yıllık tiyatro koruma altına alınacak

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri’ne ait eserlerin bir arada olduğu Muğla Yatağan’daki Stratonikeia Antik Kenti’nde, 3 bin yıl öncesine ait birçok eser kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Kentte bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatro, hazırlanan proje kapsamında yürütülecek yenileme çalışmasıyla eski ihtişamına kavuşacağı günü bekliyor. Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti, 3 bin yıllık tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin de gezi rotalarında yerini alıyor.

AYAĞA KALDIRILACAK

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi’ndeki Stratonikeia’da, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt’ün başkanlığındaki heyet kazı çalışmalarını sürdürüyor. Prof. Dr. Söğüt, antik kentte kazının yanı sıra önemli yapıların ayağa kaldırıldığı bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Prof. Dr. Söğüt, çalışma ile hem TARİHİ tiyatroda restorasyon yenileme yapacaklarını hem de doğrudan depremlerin izlerini tespit edip, koruma altına alacaklarını sözlerine ekledi.