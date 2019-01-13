3 ton hamsi 1 saatte tükendi

Yöresel halk oyunlarının da sergilendiği festivalde, Egeliler’e Karadeniz kültürü tanıtıldı. BODRUM Yarımada Karadenizliler Derneği tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Hamsi Festivali’ne ilçedekiler büyük ilgi gösterdi. Bodrum İskele Meydanı’ndaki şenlikte 3 ton hamsi halka ücretsiz olarak dağıtıldı. Karadenizli kadınlar tarafından kızartılan hamsilerin tadına bakmak isteyenler yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. 3 ton hamsi 1 saat içerisinde tüketildi.

20 bin Karadenizli’nin yaşadığı Bodrum’da kemençe sesini duyanlar meydana akın etti. Kemençe ve tulumun ritmine kendini kaptıran Karadenizliler saatlerce horon vurdu. Karadeniz’in yöresel oyunlarına Bodrumlular da eşlik etti. Bodrum Yarımada Karadenizliler Derneği Genel Sekreteri Yener Çelik, etkinliğe yoğun bir katılımın olduğunu belirterek, “Bodrum’da yaşayan 20 bin Karadenizli hemşerilerime güzel bir gün yaşatmak adına böyle bir etkinlik organize ettik. Festivalimize katılan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.