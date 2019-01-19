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3 yılda 555 çocuğu hayata bağladılar

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği’nde yapılan 555’inci ameliyat dolayısıyla tören düzenlendi.

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Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu, “Çocuk Kalp Cerrahisi Kliniği kısa zamanda sınırlı imkânları ve iki kişilik uzman kadrosuyla 555’inci ameliyatını gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı. Yaptıkları başarılı çalışmalar nedeniyle klinik çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi. Çalışmaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Onur Işık da kliniklerinin sadece Ege Bölgesi’nde değil Türkiye’de de önemli başarılara imza attığını anlattı. Etkinlikte Çocuk Kalp Cerrahisi Uzmanları Doç. Dr. Onur Işık ve Doç. Dr. Muhammet Akyüz ile klinik ekibine, ayrıca kliniğin birlikte çalıştığı Çocuk Kardiyoloji,  Çocuk Yoğun Bakım, Anestezi ve Yeni Doğan Yoğun Bakım sorumlu hekimleri ve çalışanlarına teşekkür belgesi verildi. Törende müzik dinletisinin ardından pasta kesildi. 

 

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