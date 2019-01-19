500 yıllık tarih yok oluyor

Osmanlı Dönemi’nde Şehzadelerin yetiştirildiği merkezlerden biri olan Manisa’nın Gölmarmara İlçesi’nde, Sultan 3. Mehmet tarafından sütannesi Halime Hatun için 16. yüzyılın sonlarında yaptırılan Halime Hatun Külliyesi bünyesinde bulunan imaret, han ve çeşme kaderine terk edildi. Tarihi eserin cami ve medrese kısmı korunurken, imaret ve hanın bulunduğu kısım zaman içinde tahrip edilerek amacının dışında jeneratör binası ve lojman olarak kullanıldı. Duvarlarına yazı yazılan ve içine çöp atılan imaret, evsizlerin mekanı haline geldi. Tarihi yapının bulunduğu Yenicami Mahallesi’nin Muhtarı Yüksel Gül, 500 yıllık eserin bakımsız halde olmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, “Restorasyon yapılmadığı için durumu baya kötü. Binanın bir kısmında tinerciler ateş yaktı. Şu anda perişan durumda. Buranın bir an önce restore edilmesi lazım. Tarihi değerleri korumalıyız” dedi.

BÖLGE HALKI RAHATSIZ

Külliyenin daha önce Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edileceğini duyduklarını, ancak daha sonra yapılamadığını belirten Gül, yenileme yapılması halinde binanın tarihi ve kültürel alan olarak değerlendirilebileceğini söyledi. Mahalle sakinlerinden Mehmet Turna da “Biz Gölmarmara halkı olarak buranın yenilenmesini, restore edilmesini istiyoruz. Her sene buralara birileri gelip gidiyor. Restore edileceği söyleniyor, ancak hiçbir şey yapılmıyor. Burası tinercilerin mekanı oluyor. Bakılsa, düzeltilse böyle bir sıkıntı da ortadan kalkmış olacak” diye konuştu. Tarihi bir yapının bu halde olmasından üzüntü duyduklarını dile getiren Turna, “Manisa’dan, başka yerlerden insanlar ziyarete geliyor. Tarihi bir yeriniz var diyorlar. Ama tarihi yere de yenilik yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.