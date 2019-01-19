8 aylık işi 2 yılda bitiremediler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belediyecilikte örnek gösterdiği İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, bitmeyen bir projesi daha ortaya çıktı. Çiğli İlçesi’ndeki, Evka 5, Esentepe ve Egekent mahallelerini birleştirecek yol projesinin inşasına 13 Şubat 2017’de başlandı. Yolun yapımı 8 ay sonra, 10 Ekim 2017’de bitecekti. Ancak üzerinden iki yıl geçmesine rağmen proje hala tamamlanamadı.

TABELA KURNAZLIĞI

Yol bitmediği gibi, dağdan gelen sular istinat duvarını çökme tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. Bölge halkı, mahalleler arası geçişi sağlamak için, kendi açtıkları toprak yolda ölümle burun buruna yaya ya da araçlarıyla yolculuk yapıyor. Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi’nin yolun başına yenileyip astığı bilgi tabelası ise edata vatandaşla dalga geçer nitelikte. Projeye sanki daha yeni başlandığı izlenimi vermek için başlangıç tarihi olarak, 9 Eylül 2018, bitiş tarihi olarak da 5 Mart 2018 olarak yazıldığı dikkati çekti.

MAHALLELİ İSYANDA

Mahalle sakinlerinden Emin Adacı, ‘’Burası başlayalı 2 yıl oldu ve hala bitmedi. Bir de bizimle dalga geçer gibi, proje tarihlerini değiştirmişler. Bu nasıl bir belediyecilik, bu nasıl bir hizmettir. Vatandaşın aklı ile dalga geçilmesi için mi bu başkanlar koltuklarında oturuyor. Yeni tabela koymuşlar 5 Mart’ta bitecek diye ama bu iş Mart’ta da bitecek gibi değil. Biteceğinden de şüpheliyim, yolu böylece bırakıp gittiler’’ dedi. Toprak olan yolda tehlikelerin olduğunu belirten mahalle sakinlerinden İsmail Çelik de, ‘’2 yıldır burası toprak halde. Yağmur yağar çamur olur, toprak asfalta dolar. Buradan geçerken arabalar kayma tehlikesi ile karşı karşıya. Hizmet alamıyoruz bir de bize engel oluyorlar bu yapamadıkları işten dolayı’’ diye konuştu.

Bir diğer mahalle sakini Cumhur Akkuş ise, ‘’Mahalle çamur içinde kaldı. 2 yıl oldu hala yapılamadı. Büyükşehir şurada bir yolda mı yapamıyor? O zaman ne işe yarıyor bu belediye? Halka hizmet yapmayacaksa başkanlar o koltukta neden oturuyor’’ ifadelerini kullandı.