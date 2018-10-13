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Adnan Menderes’te Eylül ayı bereketi

İzmir’in dünyaya açılan kapısı olan Adnan Menderes Havalimanı yaz sezonunu oldukça hareketli geçirdi. Haziran-Temmuz-Ağustos ve Eylül aylarında iç ve dış hatlarda hizmet veren toplam 228 bin 420 uçak Adnan Menderes Havalimanı’nı kullandı.

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Bu uçaklarla son 4 ayda toplam 29 milyon yolcu taşındı. Bu yıl en çok  Eylül ayında uçuş oldu. Okulların açılması ve yaz sezonunun sona ermesiyle birlikte Adnan Menderes Havalimanı doldu taştı. Eylül ayında 54 bin iç hatlar, 16 bin 236 dış hatlar uçağı havalimanına iniş ve kalkış yaptı. Bu uçaklarla 8 milyon 222 bin 676’sı iç hatlar, 2 milyon 248 bin 184’ü dış hatlar olmak üzere toplam 10 milyon 470 bin 860 yolcu Adnan Menderes Havalimanı’nda buluştu.

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