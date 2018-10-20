Asfalt üretimine çevre dostu tesis 

Başkan Zolan’a, Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın ile Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni de eşlik etti. Zolan, tesisin Denizli merkez ile birlikte 19 ilçesine hizmet ettiğini ve Büyükşehir Belediyesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Aktepe Mahallesi’ndeki teknolojisi eski, çevreye olumsuzluk yaratan eski şantiyeyi hatırlatan Başkan Osman Zolan, yeni modern tesis ile kente 50 yıllık asfalt ihtiyacını karşılayacak bir yapı kazandırdıklarını dile getirdi.

SON TEKNOLOJİYE SAHİP

Eski asfalt şantiyesinin taşınmasıyla Aktepe, Karşıyaka, Dokuzkavaklar Bölgesi’nin belirten Başkan Zolan, ‘’Bugün burada dünyada üretilen son teknolojiye sahip, modern ve çevreci bir asfalt şantiyesi ile hizmet veriyoruz. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Bir asfalt üretim şantiyesinde her şeyin dört dörtlük yapılabileceği bir yapıya kavuşmuş olduk” diye konuştu.