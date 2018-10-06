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Askerlere ilk yardım eğitimi verildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 11.Komando Tugayı Söke Komutan Yardımcılığı personeline ilk yardım eğitimi verildi.

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Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından 11.Komando Tugayı Söke Komutan Yardımcılığı personeline yönelik ‘temel ilky ardım eğitimi’ verildi.  İki gün ve 16 saat süren eğitimde 21 personel eğitimden geçti. İlk yardım eğitmenleri ATT Yasemin Güvenç, Dr. Şirin Yılancı ve AABT İbrahim Gökçe tarafından verilen eğitimde, genel ilkyardım bilgileri, hasta/yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi ele alındı. Temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve burna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilkyardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı. 

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