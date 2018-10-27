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Astigmatın tedavisi lazerle mümkün! 

Sık görülen görme kusurlarından biri olan astigmatın, gözlük kullanılmadığında baş ağrısı, bulanık görme ve netlik kaybı gibi rahatsızlıklara neden olduğunu belirten Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, “Femtosaniye Lasik uygulamasıyla astigmat tedavisinde başarılı sonuçlar alabiliyoruz” dedi.

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Lasik operasyonlarının tüm dünyada en çok uygulanan gözlük atma ameliyatı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Asena, “Lasik, excimer laser ile kornea tabakasına yeniden şekil verilerek kırma kusuru dediğimiz göz bozukluklarının düzeltilmesi işlemidir. Kırma kusuru dediğimiz göz bozuklukları; miyopi, hipermetropi ve astigmattan oluşmaktadır. Lasik sayesinde bu bozukluklar düzeltilebiliyor” diye konuştu. Femtosaniye Lasik tedavisinde iki göze de aynı operasyonda işlem yapıldığını ve müdahalenin birkaç dakika sürdüğünü anlatan Op. Dr. Asena, “Ameliyat hazırlığıyla birlikte, hasta 10 - 15 dakika ameliyathanede kalıyor. Hastanın ameliyat olduğu gün dinlenmesi ve gözünü kapalı tutması gerekiyor. Ertesi gün ise normal yaşantısına dönebiliyor” ifadesini kullandı. 

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