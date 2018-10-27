Astigmatın tedavisi lazerle mümkün! 

Lasik operasyonlarının tüm dünyada en çok uygulanan gözlük atma ameliyatı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Asena, “Lasik, excimer laser ile kornea tabakasına yeniden şekil verilerek kırma kusuru dediğimiz göz bozukluklarının düzeltilmesi işlemidir. Kırma kusuru dediğimiz göz bozuklukları; miyopi, hipermetropi ve astigmattan oluşmaktadır. Lasik sayesinde bu bozukluklar düzeltilebiliyor” diye konuştu. Femtosaniye Lasik tedavisinde iki göze de aynı operasyonda işlem yapıldığını ve müdahalenin birkaç dakika sürdüğünü anlatan Op. Dr. Asena, “Ameliyat hazırlığıyla birlikte, hasta 10 - 15 dakika ameliyathanede kalıyor. Hastanın ameliyat olduğu gün dinlenmesi ve gözünü kapalı tutması gerekiyor. Ertesi gün ise normal yaşantısına dönebiliyor” ifadesini kullandı.