Asya-Pasifik’in en iyisi EBSO

Ayyıldız, EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve Yönetim Kurulu’nun çok önemli çalışmalara imza attığını söyledi. EBSO’nun aldığı ödüllerle İzmir’in ve Türkiye’nin göğsünü kabarttığını belirten Ayyıldız, “EBSO, ISO 9000 kalite yönetim standardında Avrupa’nın ilk odası oldu. KalDer Ege Bölgesi ve Türkiye mükemmellik ödülüne de sahip. Bu başarınızın üzerine Türk ve yabancı rakiplerinizi de geride bırakarak Asya-Pasifik’in en iyi odası unvanını aldınız. Başarınızın devamını diliyorum” dedi.

ÖDÜLLE GURUR DUYDUK

EBSO Başkanı Ender Yorgancılar ise böyle önemli bir ödülü Türkiye’ye kazandırdıkları için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Kalite alanındaki çalışmalara devam ettiklerini belirten Yorgancılar, “EBSO olarak Avrupa Kalite Ödülü’ne hazırlık süreci içindeyiz. 2020 yılı Ocak ayında müracaatımızı yapıp Eylül’de yapılacak oylamanın ardından bu ödülü de almak istiyoruz” diye konuştu. Konuşmaların ardından Vali Ayyıldız, Yorgancılar’a takdir belgesiyle Atatürk’ün portresinin bulunduğu tabloyu takdim etti.