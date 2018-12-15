‘Ateş Savaşçıları’ bu kez donör oldu   

İzmirli itfaiyeciler her zaman ve her yerde göreve hazır olduğunu bir kez daha gösterdi. Kamuoyunda ‘Ateş Savaşçıları’ olarak tanınan itfaiyeciler, bu kez nadir görülen bir lösemi türü olan JMML hastası 3 buçuk yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve onun gibi ilik nakli bekleyenlerin hayatını kurtarmak için harekete geçti. Adeta seferberlik ilan eden itfaiyeciler, bir gün içinde 300 kan örneği verdi.

VİCDANİ BİR SORUMLULUK

İlik bekleyen binlerce kişiye umut olmak için bağış sırasına girdiğini belirten İtfaiye Eri Yiğit Seymener, “Herkesin vicdani sorumluluğun olması gereken bir projede biz de itfaiyeciler olarak örnek olmak istedik. Mesleğimiz gereği 7 gün 24 saat insanların canını kurtarmak için çabalarken, bu konuya duyarsız kalamazdık. Bu projenin tüm Türkiye’ye örnek olması gerek” diye konuştu. Kan vererek başlatılan kampanyaya destek olan itfaiye eri Damla Ertuğrul ise, “Bu kampanyaya İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli olarak biz de dahil olduk. Zaten işimiz hayat kurtarmak. İnsanların hem canını hem de malını kurtarmak. Bugün de içimizdeki kahramanlar birçok kişiye umut olacak” dedi.

Türk Kızılayı Doktoru Barış Dolaş, lösemi hastalara donör olma kampanyasının büyük bir yankı uyandırdığını söyledi. Dolaş, “18- 50 yaş aralığında, sürekli ilaç kullanmayı gerektiren bir hastalığı olmayanlar, Hepatit B, Hepatit C, Sifiliz, AIDS hastalıklarına yakalanmamışsanız, kan grubu fark etmeksizin donör olabilirsiniz. Donör olacak gönüllülerden sadece 4 tüp kan alıyoruz. Alınan kan örneklerini ertesi gün Ankara’daki Doku Analiz Laboratuvarı’na yolluyoruz. Eğer ilerleyen zamanda bir lösemili hastayla eşleşen donör bulunursa, Sağlık Bakanlığı kişiye ulaşıyor ve onu nakil merkezine yönlendiriyor” diye konuştu.