Atık ilaçlara dikkati çektiler

Sarayköy Belediyesi, Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün organize ettiği ‘Atık İlaçlarla Geleceğimizi Zehirlemeyin’ adlı proje ile halkı atık ilaç konusunda bilinçlendirildi. Hem insan sağlığına zarar veren, hem de çevre kirliliğine yol açan atık ilaçlar konusunda farkındalık oluşturulması planlanan proje kapsamında okullarda seminerler verildi. ‘Atık İlaçlarla Geleceğimizi Zehirlemeyin’ adlı resim yarışmasına katılan ve derece alan öğrencilere ise belgeleri takdim edildi.