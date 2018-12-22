Aydın turizmde zirveye koşuyor

Türkiye’nin önemli turizm potansiyeline sahip illerin başında gelen Aydın’ın 2018 yılı turizmini değerlendiren Kültür ve Turizm İl Müdürü Murat Yılmaz, 2016 ve 2017’ye göre çok daha hareketli bir sezonu geride bıraktıklarının söyledi. Aydın’ın 506 tesiste 65 bin 29 yatak kapasitesine sahip bir il olduğunu dile getiren Yılmaz, bu anlamda Türkiye’de önemli bir yerde bulunduklarının altını çizdi. Yılsonu itibariyle 175 bin kruvaziyer turist sayısına ulaşmayı hedeflediklerini vurgulayan Yılmaz, özellikle Kurban Bayramı sürecinde yüzde 100 doluluk oranıyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdi. Aydın’ın 2018’de 4 milyonun üzerinde turisti ağırladığına dikkati çeken Yılmaz, yapılacak yeni tanıtım çalışmalarıyla bu sayının gelecek yıllarda artacağını söyledi. Yılmaz, antik kentlerle ilgili çalışmaların da devam ettiğini ve bu yerlerin gezi güzergâhları içinde yer alması için birçok projenin onaylandığını hatırlattı.