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Aydınlı gençler gezerek öğreniyor

Aydın Gençlik Merkezi’nin başlattığı Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz’ projesi kapsamında, kentteki 14-29 yaş arasındaki gençler diğer illeri gezerek tanıyor. 

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Aydın Gençlik Merkezi tarafından yürütülen ‘Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz’ projesi ile gençler çevre illeri gezerek bilgi sahibi oluyor.  

Türkiye genelinde uygulanan proje ile Aydın’da yaşayan 14-29 yaş gurubu gençler tarihi ve kültürel yönden zengin çevre iller ve kendi il ve ilçelerini tanıma imkanı yakalıyor. Proje ile ayrıca gençlerin burada yaşayan akranları ile tanışmaları ve gençler arasında diyalogun artması hedefleniyor. 

BİLİNÇLİ YETİŞİYORLAR 

Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Cenap Fillikçioğlu “Gezdikçe bilgi birikimi, iletişim gücü ve gönüllülük bilinci artan bir gençlik yetiştirmek amacıyla bu projeyi hayata geçirdik. Proje kendini rahat ifade edebilen, özgüven sahibi, sosyal iletişim becerileri gelişmiş, gezip görerek öğrenen gençlerin varlığının sosyal barışa, kardeşlik ve huzura hizmet edeceği bilinciyle uygulanmaktadır” dedi. 

GÜÇLÜ YARINLAR OLUŞACAK 

Fillikçioğlu,”Şehirler ve Kültürler-Yörelerimiz projesinin bir diğer amacı güçlü yarınların oluşumunda gerçek katkıyı sağlayacak olan gençlere muhteşem bir medeniyet ve tarihin evlatları olduğumuz gerçeğini anlatmaktır. Proje ile ekonomik açıdan dezavantajlı ve başarılı gençlerin yaşıtlarıyla aynı imkanlara sahip olmalarına katkı sağlanması amaçlanmaktadır” diye konuştu. 

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