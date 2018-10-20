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Ayşegül Aldinç İzmir’i coşturdu  

İzmir Forum Bornova’da Ayşegül Aldinç rüzgarı esti.

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Forum Music Fest kapsamında sahne alan Aldinç, en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendirdi. Romantik ve hareketli şarkıları ile sevenlerine müzik ziyafeti veren Ayşegül Aldinç, izleyenlere unutmayacakları bir akşam yaşattı.

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