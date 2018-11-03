Ayvalık’ta zeytin hasadı başladı
Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde 14. Uluslararası Zeytin Hasadı Günleri düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, ilk mahsulün zeytinyağına dönüşmesine de tanıklık etti.
Ayvalık Mutluköy Mahallesi’nde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ayvalık Belediyesi, Ziraat Odası ve Ticaret Odası’nın katkılarıyla 14. Uluslararası Zeytin Hasadı Günleri düzenlendi. Etkinliğe, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yusuf Hocaoğlu, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, zeytin sanayicileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Ayvalık denince akıllara Türkiye’nin ve Avrupa’nın en kaliteli zeytinyağının geldiğini söyledi.
EN KALİTELİ ZEYTİNYAĞI
Vali Yazıcı, Türkiye’nin en kaliteli ve lezzetli zeytinyağının Ayvalık’ta üretildiğini belirterek, “Günümüzde her ürünün markalandığı bir dönemdeyiz. Ürettiğimiz her ürünlerde, dünya ve Avrupa standartlarının altında kalırsak, ürettiğimiz ürün hiçbir işe yaramaz. Ayvalık’ta gerçekten adından söz ettiren çok kaliteli zeytinyağı markalarımız var. Bunların sayısının artmasını istiyor ve bekliyoruz” dedi. Daha sonra ilk mahsulün hasadı yapıldı. Etkinliğe katılanlar zeytinin sıkılarak zeytinyağına dönüşmesine tanık oldu.
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