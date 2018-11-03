Ayvalık’ta zeytin hasadı başladı  

EN KALİTELİ ZEYTİNYAĞI

Vali Yazıcı, Türkiye’nin en kaliteli ve lezzetli zeytinyağının Ayvalık’ta üretildiğini belirterek, “Günümüzde her ürünün markalandığı bir dönemdeyiz. Ürettiğimiz her ürünlerde, dünya ve Avrupa standartlarının altında kalırsak, ürettiğimiz ürün hiçbir işe yaramaz. Ayvalık’ta gerçekten adından söz ettiren çok kaliteli zeytinyağı markalarımız var. Bunların sayısının artmasını istiyor ve bekliyoruz” dedi. Daha sonra ilk mahsulün hasadı yapıldı. Etkinliğe katılanlar zeytinin sıkılarak zeytinyağına dönüşmesine tanık oldu.